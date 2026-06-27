Legende: Zwischen NHL-Commissioner Gary Bettman und Popstar Justin Bieber Gavin McKenna. Keystone/AP Photo/Adrian Kraus

NHL: Toptalent McKenna nach Toronto

Die Toronto Maple Leafs haben mit ihrem Erstzugriffsrecht beim NHL-Draft wie erwartet Gavin McKenna ausgewählt. Der 18-jährige Kanadier aus dem Yukon-Territorium hatte nach einer erfolgreichen Zeit in der kanadischen Juniorenliga WHL in der vergangenen Saison für die Penn State University gespielt. Die Maple Leafs hatten den 1. Pick bei einer Lotterie am 5. Mai zugelost bekommen. McKenna, ein Linksaussen, wurde im Auftrag der Maple Leafs von Popstar Justin Bieber ausgewählt, dessen Song «Yukon» er bezeichnenderweise als Einmarschmusik gewählt hatte. Er galt als klarer Favorit auf den 1. Pick. Es wird erwartet, dass er direkt an der Seite von Superstar und Torjäger Auston Matthews zum Einsatz kommen wird.

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