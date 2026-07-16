Legende: Noch mehr Spiele In der NHL spielt jedes Team mindestens 84 Saisonspiele. Keystone/AP/DAVID ZALUBOWSKI

NHL: 84 statt 82 Spiele

In der NHL werden in der kommenden Saison mehr Spiele denn je absolviert. Statt wie bisher 82 Partien wird in der Regular Season jedes Team 84 Spiele bestreiten. Die Erweiterung ist das Ergebnis der Kritik einiger Franchisen, die die ungleiche Anzahl der Duelle gegen Mannschaften aus ihrer Division beklagt hatten, und Teil des neuen, vierjährigen Tarifvertrags zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Die 110. NHL-Saison wird am 29. September von Stanley-Cup-Champion Carolina Hurricanes und den Florida Panthers eröffnet.

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