Legende: Muss seinen Posten räumen Lindy Ruff. imago images/USA TODAY Network

Ruff nicht mehr Devils-Trainer

Die New Jersey Devils haben am Montag Trainer Lindy Ruff entlassen. Interimistisch wird das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid von Assistenzcoach Travis Green trainiert. Die Devils haben fünf der letzten sieben Spiele verloren und verlieren die Playoffs allmählich aus den Augen. Der 64-jährige Ruff absolvierte seine vierte Saison als Trainer von New Jersey. Im vergangenen Jahr erreichten die Devils die 2. Runde der Playoffs.

Josi zum Spieler der Woche gewählt

Roman Josi hat für seine jüngsten Leistungen die Auszeichnung als bester Spieler der vergangenen NHL-Woche erhalten. Dem Captain der Nashville Predators gelangen in jener Periode in drei Spielen sieben Skorerpunkte (3 Tore, 4 Assists). Josi, der nach 62 Partien der laufenden NHL-Saison 61 Skorerpunkte auf dem Konto hat, setzte sich als sogenannter «First Star» der letzten Woche vor Floridas Verteidiger Brandon Montour (6 Punkte in 3 Spielen) und Winnipegs Stürmer Josh Morrissey (7 Punkte in 4 Spielen) durch.

