Legende: Wird in Paris dabeisein Julie Derron. Keystone/AP Photo/Martin Meissner

Julie Derron, Cathia Schär, Adrien Briffod und Max Studer – dieses Quartett nimmt an den Olympischen Spielen in Paris an den Triathlon-Wettkämpfen teil. Swiss Triathlon hat Derron, Schär, Briffod und Studer aufgrund ihrer Leistungen in der Qualifikationsphase zur Selektion vorgeschlagen. Die Selektionskommission von Swiss Olympic hat dies gemäss Antrag bestätigt. Die vier Athletinnen und Athleten sollen im Einzel- und im Mixed-Teamrennen starten.

Zwei Plätze im Fechten

Mit Pauline Brunner nimmt erstmals seit 2016 in Rio de Janeiro wieder eine Schweizer Fechterin an Olympischen Spielen teil. Die Neuenburgerin, in der Weltrangliste aktuell auf Platz 19 klassiert, hat den Quotenplatz, der zur Olympiateilnahme berechtigt, mit ihrem Sieg am Zonenturnier Ende April gewonnen.

Bei den Männern nimmt Alexis Bayard als einziger Schweizer am olympischen Fechtturnier teil. Der Walliser hatte sich ebenfalls einen Quotenplatz gesichert und wurde nun seinerseits von Swiss Olympic selektioniert.