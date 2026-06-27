Der kanadische Flügel wurde im NHL-Draft wie erwartet an 1. Stelle gezogen. Schweizer kamen noch nicht zum Zug.

Legende: Zwischen NHL-Commissioner Gary Bettman und Popstar Justin Bieber Gavin McKenna. Keystone/AP Photo/Adrian Kraus

Die Toronto Maple Leafs haben mit ihrem Nummer-1-Pick beim NHL-Draft wie erwartet Gavin McKenna ausgewählt. Der 18-jährige Kanadier aus dem Yukon-Territorium hatte nach einer erfolgreichen Zeit in der kanadischen Juniorenliga WHL in der vergangenen Saison für die Penn State University gespielt.

McKenna, ein linker Flügel, wurde im Auftrag der Maple Leafs von Popstar Justin Bieber ausgewählt. Er galt als klarer Favorit auf den 1. Pick. Es wird erwartet, dass er direkt an der Seite von Superstar und Torjäger Auston Matthews zum Einsatz kommen wird.

Schweizer müssen sich gedulden

An zweiter Stelle wurde Ivar Stenberg gedraftet. Die San Jose Sharks entschieden sich für den schwedischen Stürmer, der in 43 Partien 33 Punkte für Frölunda in der schwedischen Liga sammelte. Caleb Malhotra folgte als dritter Spieler. Der Kanadier wurde von den Vancouver Canucks gezogen.

Aus der Schweiz hat Lars Steiner die grössten Chancen, von einem Team gedraftet zu werden. In der ersten Runde wurde der 18-Jährige nicht berücksichtigt.

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