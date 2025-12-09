Knapp zwei Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele sorgt das Eis in den Arenen für Kritik.

Legende: Befindet sich noch im Bau Die Eishockey-Arena Santa Giulia in der Nähe von Mailand. Keystone/LUCA BRUNO

«Wenn die Spieler das Eis für unsicher halten, werden wir natürlich nicht spielen. So einfach ist das», sagte der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly. Der Weltverband IIHF bestätigte kürzlich, dass die Eisflächen in der Haupthalle Santa Giulia und dem Ice Park Rho in Mailand knapp einen Meter kürzer sein werden als die NHL-Standards.

«Ich glaube, die IIHF hat eine andere Vorstellung davon, was NHL-Eis ist», sagte Daly: «Aus welchem Grund auch immer es so gekommen ist, es ist so gekommen. Es wäre unmöglich, das zu korrigieren.» Die IIHF sprach dagegen von unerheblichen Unterschieden, diese würden «weder die Sicherheit noch die Qualität des Spiels beeinträchtigen».

Kein Plan B

Auch die Eisqualität bereitet angesichts von bis zu 3 Spielen pro Tag grosse Sorgen. Man habe Experten nach Mailand geschickt, sagte Daly, «um es für die NHL-Athleten akzeptabel zu machen». Einen Plan B gebe es nicht.

Die Bauarbeiten an der Arena Santa Giulia sollen laut Zeitplan am 2. Februar beendet werden. Das Frauen-Turnier beginnt 3 Tage später, das der Männer am 11. Februar.