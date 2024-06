Swiss Olympic hat weitere Selektionen für Paris bekanntgeben. Die Zahl der Schweizer Athleten und Athletinnen wächst auf über 80 an.

Reusser und Küng führen Rad-Aufgebot an – und weitere Selektionen

Legende: Wird die Schweiz in Paris vertreten Marlen Reusser. Marlen Reusser.

Rad: 4 Erfahrene und 2 Debütantinnen

Bei den olympischen Rad-Strassenrennen werden vier Schweizerinnen und zwei Schweizer an den Start gehen: Swiss Olympic hat auf Antrag von Swiss Cycling Marlen Reusser, Elise Chabbey, Noemi Rüegg und Linda Zanetti bei den Frauen sowie Stefan Küng und Stefan Bissegger bei den Männern selektioniert.

Reusser tritt als einzige Schweizerin nicht nur im Strassenrennen, sondern auch im Zeitfahren an. Bei den Männern werden die beiden Thurgauer Küng und Bissegger in beiden Disziplinen antreten. Vor drei Jahren in Tokio hat Reusser Silber im Zeitfahren gewonnen. Küng verpasste eine Medaille als Vierter knapp. Ein Jahr später holte er WM-Silber. Bisseggers grösster Erfolg ist der EM-Titel 2022.

Kunstturnen: Junges Schweizer Team

Das Schweizer Kunstturn-Team für Paris besteht aus Luca Giubellini, Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert und Taha Serhani bei den Männern sowie der Einzel-Athletin Lena Bickel. Für alle ist es die erste Teilnahme an Olympischen Spielen. Das Durchschnittsalter des Teams beträgt gerade einmal gut 22 Jahre.

01:32 Video Bickel und Seifert verteidigen Schweizer Meistertitel Aus Sport-Clip vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Beachvolleyball: Erwartete Teams nominiert

Nina Brunner/Tanja Hüberli sowie Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré werden die Schweiz im Beachvolleyball vertreten. In der langwierigen Qualifikationsphase hatten sich diese Duos durchgesetzt und so den Weg nach Paris geschafft.

Golf: Zwei Athletinnen für die Schweiz

Im olympischen Golfturnier werden zwei Athletinnen für das Swiss Olympic Team antreten. Auf Antrag von Swiss Golf wurden Albane Valenzuela und Morgane Métraux selektioniert, beide haben Jahrgang 1997. Beide hatten einen direkten namentlichen Quotenplatz erreicht und können auf eine sehr erfolgreiche erste Saisonhälfte blicken – Albane Valenzuela liegt auf Rang 29 des Olympic Golf Ranking, Morgane Métraux auf Rang 37.

Reiten: Viel Erfahrung mit dabei

Die vier Schweizer für das Springen sind bekannt. Martin Fuchs mit Leone JEI, Steve Guerdat mit Dynamix de Belheme und Pius Schwizer mit Vancouver de Lanlore werden in Paris dabei sein. Damit wird die Schweiz mit einem sehr erfahrenen Team vertreten sein.