So sendet SRF während der Nordischen Ski-WM

Heute, 13:42 Uhr

Im Langlauf, Skispringen und in der Nordischen Kombination geht es an der WM in Lahti ab dem 23. Februar um Medaillen. In der Übersicht sehen Sie, wann SRF live aus Finnland sendet.

Bild in Lightbox öffnen. So überträgt SRF von der Nordischen Ski-WM Donnerstag, 23.2.

16:20 Uhr

Langlauf: Sprints Männer und Frauen

SRF zwei

Freitag, 24.2. 09:20 Uhr Nordische Kombination: HS100 /10km

SRF zwei

12:40 Uhr

Nordische Kombination: HS100/ 10km SRF zwei



13:25 Uhr

Skispringen: Normalschanze Männer, Quali

SRF zwei



16:20 Uhr

Skispringen: Normalschanze Frauen

SRF zwei

Samstag, 25.2.

10:55 Uhr

Langlauf: Skiathlon Frauen

SRF info



13:25 Uhr

Langlauf: Skiathlon Männer

SRF zwei



16:20 Uhr

Skispringen: Normalschanze Männer, Final

SRF zwei

Sonntag, 26.2.

10:25 Uhr

Langlauf: Team-Sprints Männer und Frauen

SRF info Dienstag, 28.2.

12:35 Uhr

Langlauf: 10 km klassisch Frauen

SRF zwei

Mittwoch, 1.3.

10:55 Uhr

Nordische Kombination: HS130 /10km

SRF zwei

12:35 Uhr

Langlauf: 15 km klassisch Männer

SRF zwei



15:10 Uhr

Nordische Kombination: HS130/ 10km SRF zwei



16:55 Uhr

Skispringen: Grossschanze Männer, Quali

SRF zwei

Donnerstag, 2.3.

13:55 Uhr

Langlauf: Frauen-Staffel (4x5km)

SRF zwei

17:20 Uhr

Skispringen: Grossschanze Männer, Final

SRF zwei

Freitag, 3.3.

12:25 Uhr

Langlauf: Männer-Staffel (4x10km)

SRF zwei

Samstag, 4.3.

13:25 Uhr

Langlauf: 30 km Massenstart Frauen

SRF zwei

16:10 Uhr

Skispringen: Teamspringen Grossschanze

SRF zwei

Sonntag, 5.3.

13:30 Uhr

Langlauf: 50 km Massenstart Männer

SRF zwei

