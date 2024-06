Legende: Ist sehr erleichtert über die geschaffte Olympia-Quali Sascha Lehmann. IMAGO/Xinhua

Sportklettern: Lehmann löst Olympia-Ticket, Klingler nicht

Sascha Lehmann hat es im Boulder & Lead geschafft, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Der 26-jährige Berner löste als Zehnter der 2-teiligen Qualifikations-Serie eines der noch 12 zu holenden Tickets für Paris. Nach dem 5. Rang Mitte Mai in Schanghai genügte ihm der 13. Platz in Budapest. «Mir gehen gerade sehr viele Gedanken durch den Kopf und es scheint noch etwas unwirklich», sagte Lehmann. Als die Sportkletterer vor 3 Jahren in Tokio erstmals an Olympischen Spielen teilnehmen durften, war er bloss Zuschauer. Deshalb verspürte er «eine Riesenerleichterung, dass es dieses Mal geklappt hat.» Petra Klingler dagegen, die in Tokio dabei war, verpasste die Teilnahme in Paris als 21. in der Gesamtwertung der Qualifikations-Serie deutlich.