Legende: Freut sich über eine weitere Olympia-Teilnahme Andy Murray. imago images/Shutterstock

Tennis: Murray führt britisches Team bei Olympia an

Trotz seiner zuletzt schwachen Ergebnisse wird der Schotte Andy Murray für das olympische Tennisturnier auf dem Sand von Roland Garros nominiert. Der zweimalige Olympiasieger führt das britische Team an den Sommerspielen in Paris an. Das ging aus der offiziellen Nominierung durch das Olympia-Komitee Grossbritanniens am Sonntag hervor. Der 37-jährige Murray hatte 2012 in London und vier Jahre später in Rio de Janeiro Gold im Einzel gewonnen. In Paris zählt der dreifache Grand-Slam-Sieger, der inzwischen mit einer künstlichen Hüfte spielt, nur zu den Aussenseitern.