Snowboarderin Isabelle Lötscher verpasst in der olympischen Halfpipe-Qualifikation in Livigno den Einzug in den Final.

Favoritin Chloe Kim (USA) stellt den überragenden Bestwert auf.

Am Abend stehen auch die Männer in der Quali im Einsatz. Die Schweiz ist mit Hablützel, Hasler, Scherrer und Zürcher vierfach vertreten.

Nach einem verhaltenen 1. Run in der Qualifikation für den Halfpipe-Final stand Isabelle Lötscher vor ihrem 2. Versuch unter Druck. Trotz fehlerfreiem Aufritt war sie nur mit 48,50 Punkten belohnt worden. Doch für die 21-jährige Olympia-Debütantin sollte es nicht besser kommen: Gleich den 1. Sprung konnte sie im 2. Run nicht stehen und musste so den Final-Traum aufgeben.

Nach dem 1. Durchgang auf Platz 14 gelegen, rutschte die Zürcherin am Ende noch auf Platz 16 von 24 Athletinnen ab. Nur die besten 12 sind für den Final berechtigt.

Kim bringt sich für 3. Gold in Stellung

Überragende Frau in der Qualifikation war Chloe Kim (USA). Die Halfpipe-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 und Peking 2022 erhielt für ihren schwierigen 1. Run 90,25 Zähler und schaffte überlegen das beste Score. Als einzige Athletin knackte sie damit die 90-Punkte-Marke.

Lötscher war aus Schweizer-Sicht Solokämpferin. Am Abend in der Männer-Quali ist die Schweiz mit David Hablützel, Jonas Hasler, Jan Scherrer und Olympia-Neuling Mischa Zürcher dann vierfach vertreten.

