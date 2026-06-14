Der Nordostschweizer Gast Werner Schlegel gewinnt auf dem Stoos das erste Bergkranzfest der Saison.

Im Schlussgang setzt er sich gegen den Innerschweizer Überraschungsmann Elias Lüscher durch.

Damian Ott und Joel Strebel beenden den Tag nach je 2 Gestellten auf dem geteilten 2. Rang.

Lediglich 50 Sekunden benötigte Werner Schlegel im Schlussgang gegen den überraschenden Elias Lüscher, um sich seinen 11. Kranzfestsieg zu sichern. Nach dem Triumph am Schwarzsee 2024 ist es für den 23-jährigen Toggenburger der 2. Erfolg an einem Bergkranzfest. Nach einem Gestellten zum Auftakt gegen den Nordwestschweizer Nick Alpiger zeigte sich Schlegel makellos und entschied die 5 folgenden Gänge souverän für sich.

Für die grosse Überraschung des Tages hatte derweil Lüscher gesorgt. Der 20-jährige Luzerner vom Schwingklub Surental schaffte es trotz einer Niederlage gegen Marius Frank und einem Gestellten gegen Aron Kiser dank 3 Maximalnoten bei seinen Siegen bis in den Schlussgang. Dort erwies sich Schlegel schliesslich als zu stark. Bislang hatte Lüscher lediglich 7 Kränze an Kantonal- und Teilverbandsfesten angesammelt.

Ott und Strebel verpassen Schlussgang knapp

Die hoch dekorierten Gäste Damian Ott (NOSV) und Joel Strebel (NWSV) hatten nach 5 Gängen 0,25 Punkte hinter dem Innerschweizer zurückgelegen und den Schlussgang somit nur knapp verpasst. Beide hatten im Anschwingen und im 4. Gang jeweils einen Gestellten hinnehmen müssen. Dank Siegen im abschliessenden Durchgang beendeten sie das Fest zusammen mit dem Einheimischen Christian Bucher immerhin auf dem geteilten 2. Schlussrang.

Stoos-Schwinget