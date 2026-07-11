Nick Alpiger gewinnt den Weissenstein-Schwinget 2026.

Der Aargauer legt im Schlussgang Teilverbands-Kollege Sinisha Lüscher auf den Rücken.

Für die Nordwestschweizer ist es der erste Sieg auf dem Solothurner Hausberg seit 12 Jahren.

Nick Alpiger gegen Sinisha Lüscher lautete der Schlussgang auf dem Weissenstein. Die beiden Nordwestschweizer wiesen auf dem Solothurner Hausberg nach 5 Gängen die besten Notenblätter auf. Lüscher hatte noch 0,25 Punkte mehr vorzuweisen als sein Teilverbandskollege, dem ein Gestellter nicht zum Festsieg gereicht hätte.

Entsprechend aktiv ging Alpiger den Schlussgang an. Schon nach 2 Minuten hatte er Lüscher ein erstes Mal auf dem Boden. Zu einem Resultat reichte es aber noch nicht. Als die beiden neu gegriffen hatten, suchte zuerst Lüscher die Entscheidung, kam mit Kurz aber nicht zum Erfolg. Alpiger konterte – und als er seinen Gegner ein zweites Mal im Sägemehl hatte, liess er sich das Resultat nicht mehr nehmen.

Alpiger vergoss noch im Ring ein paar Tränen. Für den 30-Jährigen ist es der grösste Erfolg seiner bisherigen Karriere. Gleichzeitig beendete er eine lange Durststrecke der Nordwestschweizer auf dem Weissenstein. Letztmals hatte dort vor 12 Jahren ein Nordwestschweizer Vertreter den Sieg bejubeln können.

Orlik meldet sich zurück, «Dodo» macht die 100 voll

Einen starken Auftritt legte oberhalb von Solothurn auch Armon Orlik hin. Der Schwingerkönig, der am Berner Kantonalen drei Niederlagen erlitten hatte, beendete das dritte Bergkranzfest der Saison auf dem geteilten 2. Rang. Hätten Alpiger und Lüscher mit 8,75 gestellt, wäre er zusammen mit Lüscher Co-Festsieger geworden.

Ebenfalls auf dem 2. Rang landete Domenic Schneider. Der Thurgauer reiste mit 99 Kränzen auf den Solothurner Hausberg und liess sich die Chance nicht nehmen, die 100 voll zu machen.

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