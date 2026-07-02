Am Sonntag kommt's mit dem Berner Kantonalen im Wankdorf zu einem Highlight der Schwing-Saison. Die Spitzenpaarungen stehen.

Legende: Greifen wieder zusammen Michael Moser und Armon Orlik. KEYSTONE/Urs Flueeler

Beim Berner Kantonal-Schwingfest im Stadion Wankdorf bekommt es der Ostschweizer Gast und Schwingerkönig Armon Orlik am Sonntag im Anschwingen mit Michael Moser zu tun. Der noch keine 21 Jahre alte Emmentaler triumphierte in diesem Jahr bereits beim Oberaargauischen und dem Berner Oberländer Schwingfest. Die beiden trafen zuletzt am ESAF aufeinander, der Kampf endete gestellt. Gewinnen konnte Moser in vier Versuchen gegen Orlik noch nie.

Die Spitzenpaarungen Box aufklappen Box zuklappen Michael Moser – Armon Orlik Werner Schlegel – Adrian Walther Fabian Staudenmann – Sinisha Lüscher Romain Collaud – Bernhard Kämpf Matthias Aeschbacher – Tim Roth Burger Etienne – Kramer Lario Gasser Dominik – Voggensperger Lars Ledermann Michael – Schläfli Hugo Burger Matthieu – Müller Josias

Der Nordostschweizer Werner Schlegel, der in dieser Saison schon auf dem Stoos, am St. Galler Kantonalen und letzten Sonntag beim Nordostschweizer Schwingfest gewonnen hat, misst sich mit Adrian Walther. Auch Fabian Staudenmann bekommt es mit einem starken Gast zu tun, dem Nordwestschweizer Sinisha Lüscher.

Collaud in Form

Romain Collaud triumphierte am vergangenen Wochenende am Waadtländer Kantonalschwingfest und nimmt als einer von drei Südwestschweizer Gästen am Berner Kantonalen teil. Er greift mit Bernhard Kämpf zusammen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Berner Kantonale können Sie am Sonntag ab 07:15 Uhr live auf SRF 1 mitverfolgen. Der Schlussgang ist auf ca. 16:45 Uhr angesetzt. Gleichzeitig übertragen wir im Stream in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport das Innerschweizer Schwingfest in voller Länge.

Im Wankdorf, das 1945 und 1998 bereits zweimal als Austragungsort fürs ESAF diente, werden am Sonntag bis zu 26'000 Schwingfans erwartet.

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