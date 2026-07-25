Auf dem Brünig findet am Sonntag das zweitletzte Bergfest der Saison statt. Die Innerschweizer sind nur Aussenseiter.

Zu Gast auf dem Brünig ist eine starke Nordostschweizer Fraktion um König Armon Orlik und Werner Schlegel. Die beiden wollen in die Fussstapfen von Samuel Giger treten, der 2023 als letzter NOSV-Schwinger triumphierte.

Zuletzt ging der Sieg auf der Passhöhe zwischen den Kantonen Obwalden und Bern zweimal an die Innerschweiz. Ein erneuter Triumph wäre nach den Rücktritten von König Joel Wicki (Sieger 2025) und dem Zuger Pirmin Reichmuth (2024) eine Überraschung.

Am ehesten wird ein Coup Lukas Bissig zugetraut. Der Urner bekommt es im Anschwingen mit Fabian Staudenmann zu tun. Der Berner seinerseits könnte mit einem Sieg eine Lücke in seinem Palmarès schliessen und als erst zweiter Schwinger nach Martin Grab sämtliche Bergkranzfeste gewinnen.

Die Spitzenpaarungen im Anschwingen Box aufklappen Box zuklappen Armon Orlik (NOSV) – Marc Lustenberger (ISV)

Werner Schlegel (NOSV) – Michael Ledermann (BKSV)

Fabian Staudenmann (BKSV) – Lukas Bissig (ISV)

Marcel Bieri (ISV) – Matthieu Burger (BKSV)

Matthias Aeschbacher (BKSV) – Domenic Schneider (NOSV)

Joel Ambühl (ISV) – Roger Rychen (NOSV)

Etienne Burger (BKSV) – Martin Roth (NOSV)

Jonas Burch (ISV) – Dominik Gasser (BKSV)

Wer siegt in Freiburg?

Ebenfalls am Sonntag steigt das Südwestschweizer Teilverbandsfest in Freiburg. Neben den Berner Favoriten Michael Moser und Adrian Walther rechnen sich die Lokalmatadoren Romain Collaud und Lario Kramer (beide SWSV), Damian Ott (NOSV) sowie Nick Alpiger (NWSV) Chancen aus.