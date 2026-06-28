Werner Schlegel bleibt am Nordostschweizerischen eine Macht: Nach den Festsiegen in den letzten beiden Jahren triumphierte der St. Galler im thurgauischen Güttingen erneut. Im Schlussgang legte er seinen Verbandskollegen Damian Ott auf den Rücken. Nach etwas mehr als 6 Minuten Gangdauer brachte Schlegel Ott mit einem Fussstich in Bedrängnis und führte am Boden die Entscheidung herbei.

Wie schon beim St. Galler Kantonalen behielt der 23-Jährige gegenüber seinem drei Jahre älteren Kontrahenten das bessere Ende für sich. Für Schlegel war es der zwölfte Kranzfestsieg.

Rückschlag im Anschwingen gut verdaut

Schlegel legte am Bodensee einen Steigerungslauf hin. Im Anschwingen hatte er sich etwas überraschend dem Nordwestschweizer Gast Adrian Odermatt beugen müssen. In den vier Gängen danach heimste er aber die Maximalnote ein und verdiente sich damit die Schlussgang-Teilnahme. Erst gelangen ihm zwei Blitzsiege gegen Lorin Rhyner und Marco Flütsch, danach legte er das Nordostschweizer Schwergewicht Mario Schneider und den in dieser Saison so starken Aargauer Joel Strebel platt ins Sägemehl.

Ott, der in seinen ersten vier Duellen makellos blieb und danach gegen Schwingerkönig Armon Orlik stellte, hätte ein weiteres Unentschieden zum Festsieg gereicht.

Der Berner Gast Fabian Staudenmann und Orlik stellten im Anschwingen und mussten im Festverlauf eine weitere Punkteteilung hinnehmen (Staudenmann gegen Domenic Schneider, Orlik gegen Ott), womit zwei der Topfavoriten bereits früh aus der Entscheidung fielen.

Collaud mit drittem Kranzfestsieg des Jahres

Beim Waadtländer Kantonalfest in Poliez-Pittet schwang der formstarke Romain Collaud obenaus. Der Freiburger setzte sich im Schlussgang gegen Laurent Tornare durch und feierte seinen achten Kranzfestsieg, den bereits dritten in diesem Jahr.

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