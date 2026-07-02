Legende: Der Rücken streikt Bei Fabio Hiltbrunner (hinten). Keystone/Peter Klaunzer

Erneut frühes Saison-Aus für Hiltbrunner

Für Fabio Hiltbrunner ist die Saison wie im Vorjahr frühzeitig beendet. Wie der 21-jährige Emmentaler auf Instagram mitteilte, zwingt ihn eine Rückenverletzung zum Ausstieg. Sein Fokus gelte der Genesung, er werde alles dafür tun, 2027 wieder mit voller Kraft im Sägemehl zu stehen. Hiltbrunner ist der Co-Sieger des Jubiläumsschwingfestes «125 Jahre ESV» 2024 in Appenzell. In dieser Saison belegte er an vier Schwingfesten im April und Mai je zweimal die Ränge 2 und 3. Am Oberaargauischen Schwingfest stand er im Schlussgang. 2025 hatte Hiltbrunner die Saison wegen einer Schulter-Operation ebenfalls bereits im Juli beenden müssen.