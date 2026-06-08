SRF ist auch 2026 die erste Adresse für alle Schwingfans. Im Fokus des Live-Programms stehen die Teilverbands- und Bergkranzfeste. Saisonhöhepunkt ist das Kilchberger-Schwinget am 5. September in Kilchberg ZH. In der Talksendung «Schwingklub – der Talk» blickt SRF über den Sägemehlrand hinaus.

Legende: SRF bietet dem Schwingsport erneut eine grosse Plattform Kommentator Stefan Hofmänner (links) und letztmals Adrian Käser als Experte werden durch einige Feste führen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

SRF bietet dem Publikum während der Schwingsaison 2026 ein auf allen Kanälen vielfältiges Programm: Alle Teilverbands- und Bergkranzfeste können vom Anschwingen bis zum Schlussgang durchgehend live verfolgt werden. Abgesehen vom 5. Juli und 16. August, wenn zwei Schwingfeste parallel stattfinden, überträgt SRF alle Wettkämpfe im TV.

Analysen, Interviews und Geschichten zwischen den Gängen und auf den SRF-Onlineplattformen runden das Programm ab. Auch auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport finden Userinnen und User alle Informationen. Die SRF Sport App bietet einen umfassenden Resultateservice.

Das erste Bergkranzfest auf dem Stoos ist am Sonntag, 14. Juni, ab 08:05 Uhr live auf SRF info sowie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App zu sehen.

Premiere für Schuler und Reichmuth, Dernière für Käser

Als Kommentatoren durch die Übertragungen führen Stefan Hofmänner und Reto Wiedmer. Am Mikrofon werden sie von Matthias Sempach und Adrian Käser unterstützt.

Die beiden ehemaligen Innerschweizer Schwinger Pirmin Reichmuth und Christian Schuler stehen am 28. Juni respektive am 16. August zum ersten Mal als Experten für SRF im Einsatz. Der langjährige Experte Käser wird am Ende der Saison aus dem SRF-Expertenteam ausscheiden. Seinen letzten Einsatz hat Käser am Kilchberger-Schwinget.

Kilchberger-Schwinget: Rundumprogramm zum Saisonhöhepunkt

Höhepunkt der Schwingsaison ist das Kilchberger-Schwinget am Samstag, 5. September. In Kilchberg ZH messen sich zum 18. Mal seit 1927 die 60 besten Schwinger aus allen Teilverbänden. SRF berichtet umfassend im TV und Radio sowie auf den Online- und Social-Media-Plattformen und zeigt alle Gänge live.

An der Seite von Kommentator Hofmänner ordnen Käser und Schuler das Geschehen ein. Moderatorin Fabienne Gyr führt das Fernsehpublikum durch das Programm. In der Mittagspause ist der «Schwingklub» auf SRF 1 zu sehen.

Analysen und Hintergründe im «Schwingklub»

In der Sendung «Schwingklub – der Talk» arbeiten Gyr und Hofmänner mit einem SRF-Schwing-Experten sowie Gästen das sportliche Geschehen des vergangenen Wochenendes auf und besprechen mit ihnen aktuelle Hintergrundthemen rund um den Schwingsport.

Dazu besucht Reporter Marc Lüscher jeweils einen «Gastschwinger». In dieser Saison stehen die Neu-Eidgenossen der verschiedenen Verbände im Zentrum. Die erste Ausgabe wird am 13. Juni um 17:15 Uhr ausgestrahlt.