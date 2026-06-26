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Spitzenpaarungen am Sonntag König Orlik misst sich am Nordostschweizer mit Staudenmann

In Güttingen trifft Schwingerkönig Armon Orlik zum Auftakt auf seinen Herausforderer Fabian Staudenmann.

26.06.2026, 17:37

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Am Sonntag findet im thurgauischen Güttingen das Nordostschweizer Schwingfest statt. Es handelt sich um das erste Teilverbandsfest der Saison. Beim Anschwingen richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Begegnung zwischen dem Schwingerkönig Armon Orlik und dem Berner Eidgenossen Fabian Staudenmann.

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Das Nordostschweizer Schwingfest wird am Sonntag ab 07:50 Uhr live auf SRF zwei übertragen.

Die beiden trafen bereits in der Saison 2024 mehrfach aufeinander. Staudenmann konnte das letzte Duell für sich entscheiden. Es ist nun aber die erste Auseinandersetzung der beiden, seit Orlik zum König gekrönt wurde.

Auch weitere Paarungen versprechen Spannung. Die beiden Vorjahressieger Werner Schlegel und Damian Ott treffen auf Gäste aus dem Nordwestschweizer Verband. Schlegel schwingt zum ersten Mal gegen Adrian Odermatt. Otts letztes Zusammentreffen mit Joel Strebel liegt fünf Jahre zurück und endete gestellt. Im Vorjahr hatte sich Schlegel den Festsieg mit Ott und dem damaligen Berner Gast Michael Moser geteilt, nachdem der Schlussgang mit Orlik gestellt endete.

Zwei Männer im Freien schütteln sich die Hand, beide tragen sportliche Kleidung.
Legende: Der König und sein Herausforderer Armon Orlik und Fabian Staudenmann Keystone / Gian Ehrenzeller

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