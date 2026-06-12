In Abwesenheit von Vorjahressieger Fabian Staudenmann kommt es auf dem Stoos im Anschwingen zu hochkarätigen Duellen zwischen Eidgenossen.

Mit dem Stoos-Schwinget beginnt am Sonntag die Saison der Bergkranzfeste. Bei den Spitzenpaarungen des ersten Gangs sticht insbesondere das Duell zwischen Werner Schlegel und Nick Alpiger hervor. Mit Damian Ott und Sinisha Lüscher treffen zwei weitere Eidgenossen aufeinander.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Stoos-Schwinget am Sonntag ab 08:05 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Auf Schlegel und Ott ruhen nach der verletzungsbedingten Absage von Samuel Giger die Hoffnungen der Nordostschweizer. Die beiden St. Galler haben bereits bewiesen, dass sie Bergkranzfeste gewinnen können.

Staudenmann – Moser in Gstaad

Die Nordwestschweizer haben nebst Alpiger und Lüscher mit Joel Strebel und Marius Frank noch weitere Siegesanwärter in ihren Reihen. Frank greift zum Auftakt mit Marcel Bieri ebenso mit einem Innerschweizer zusammen, wie Strebel mit Michael Gwerder.

Am Samstag finden mit dem Bündner-Glarner und dem Jurassischen zwei Kantonale statt und nebst dem Stoos-Schwinget steigt am Sonntag auch das Oberländische in Gstaad. Für Hochspannung sorgt im Berner Oberland das Duell zwischen Stoos-Vorjahressieger Fabian Staudenmann und Michael Moser im Anschwingen. Beim Bündner-Glarner auf der Motta Naluns oberhalb Scuol greifen zum Auftakt Schwingerkönig Armon Orlik und der Thurgauer Domenic Schneider zusammen.