Auf dem Weissenstein steigt am Samstag das dritte Bergkranzfest der Saison.

Legende: Einer will sich rehabilitieren, der andere die 100 vollmachen Schwingerkönig Armon Orlik (l.) und Domenic Schneider. Freshfocus/Benjamin Soland

Zwei Bergkranzfeste sind in der laufenden Saison bereits durch. Werner Schlegel durfte auf dem Stoos jubeln, Adrian Walther gewann am Schwarzsee. Am Samstag treffen sich die besten Schwinger nun auf dem Weissenstein.

Armon Orlik startet gegen Alpiger Box aufklappen Box zuklappen Armon Orlik steht beim Weissenstein-Schwinget gleich im 1. Gang im Fokus. Der Schwingerkönig trifft zum Auftakt auf Nick Alpiger. Der Bündner Orlik hatte am vergangenen Wochenende am Bernisch-Kantonalen als Gast keinen idealen Tag erwischt und den Kranz knapp verpasst. Auch weitere Spitzenpaarungen versprechen Spannung, darunter Damian Ott gegen Lars Voggensperger oder Lukas Döbeli gegen Domenic Schneider.

Das Teilnehmerfeld verspricht hochklassige Duelle. Nebst den 30 Schwingern des Nordwestschweizer Schwingerverbandes (NWSV) werden in diesem Jahr auch je 30 Gäste aus der Nordostschweiz (NOSV) sowie aus der Südwestschweiz (SWSV) am Start sein.

Aus der Nordwestschweiz reisen die Eidgenossen Nick Alpiger, Lukas Döbeli, Andreas Döbeli und Sinisha Lüscher an. Bei den Südwestschweizern ruhen die Hoffnungen auf Lario Kramer und Romain Collaud. Seit 2018 wartet man beim SWSV auf einen Sieg bei einem Bergkranzfest.

Wie präsentiert sich der König?

Die grössten Sieganwärter auf dem Solothurner Hausberg sind aber wohl die Nordostschweizer, auch wenn sie ohne Schlegel antreten werden. Dafür mit Damian Ott und Armon Orlik, wobei Orlik besonders im Fokus stehen wird.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Weissenstein-Schwinget am Samstag live auf SRF 1. Los geht's mit dem Anschwingen um 08:30 Uhr. Der Schlussgang ist auf 17:00 Uhr angesetzt.

Der Schwingerkönig war am Berner Kantonalen im Wankdorf gleich dreimal auf dem Rücken gelandet. In den vergangenen beiden Jahren war der Bündner insgesamt nur zweimal bezwungen worden.

Einer könnte bei den Nordostschweizern auf dem Weissenstein ein besonderes Jubiläum feiern. Domenic Schneider steht vor seinem 100. Kranz der Karriere.