Auch am 2. Renntag in Bakuriani gibt es Schweizer Erfolge. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern fährt Swiss-Ski auf das Podest.

Talina Gantenbein zeigt sich unbeeindruckt von ihrem Sturz am Vortag und fährt auf Rang 3.

Bei den Männern holt sich Tobias Baur seinen zweiten Podestplatz der Karriere.

Talina Gantenbein hat sich eindrücklich von ihrem Sturz am Vortag zurückgemeldet. Die Schweizerin überzeugte in Bakuriani und erreichte erneut den grossen Final. Dort war es dieses Mal die Kanadierin India Sherret, welche stürzte. So stand Gantenbeins Podestplatz schon früh fest, letztlich wurde sie Dritte. Marielle Thomspon (CAN) holte sich den Sieg vor Marielle Berger Sabbatel (FRA) und doppelte so nach dem Erfolg am Samstag nach.

Im kleinen Final waren mit Saskja Lack und Sixtine Cousin gleich zwei Schweizerinnen vertreten. Lack konnte den Lauf gewinnen und sich Schlussrang 5 sichern, Cousin belegte Rang 7. Erneut waren in einem sehr ausgedünnten Frauen-Feld nur 10 Fahrerinnen am Start gewesen.

Baur überzeugt

Auch bei den Männern holte sich die Schweiz den 3. Rang. Tobias Baur setzte sich im Final noch vor Teamkollege Romain Détraz durch. Um die ersten beiden Plätze, die sich Simone Deromedis (ITA) und David Mobaerg (SWE) holten, hatten die Schweizer nicht mitreden können. Für den 26-jährigen Baur ist es erst der zweite Podestplatz seiner Karriere, 2021 war er in Innichen ebenfalls auf Rang 3 gefahren.

Gil Martin und Jonas Lenherr waren im Halbfinal hängen geblieben. Im kleinen Final fuhren sie dann schneller als der Schwede Erik Mobaerg und holten sich die Ränge 4 und 5. Alex Fiva, der Podestfahrer vom Samstag, musste bereits im Viertelfinal die Segel streichen. Trotzdem übernimmt er mit einem Punkt Vorsprung die Führung im Gesamtweltcup.

So geht's weiter

In zwei Wochen steht die nächste Station im Weltcup an. Dann finden auf der österreichischen Reiteralm erneut zwei Rennen statt.