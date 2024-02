Beim Skicross-Weltcup in Bakuriani (GEO) fährt Alex Fiva als Dritter auf das Podest.

Bei den Frauen erreicht Talina Gantenbein den Final, verpasst nach einem Sturz jedoch die Top 3.

In einem ausgedünnten Feld sind nur 10 Athletinnen am Start. Sixtine Cousin und Saskja Lack erreichen den kleinen Final.

Alex Fiva hat seine starke Form erneut unter Beweis gestellt und ist beim Weltcup im georgischen Bakuriani als Dritter auf das Podest gefahren. Im Final musste er sich nur dem Schweden David Mobaerg und dem Deutschen Florian Wilmsmann geschlagen geben. Für Fiva war es bereits der vierte Podestplatz der Saison und der 33. der Karriere. Zuvor war er zweimal Zweiter und einmal ebenfalls Dritter geworden.

Mit Jonas Lenherr und Ryan Regez hatten zwei weitere Schweizer den Halbfinal erreicht. Beide blieben jedoch knapp hängen. Letztlich reichte es Lenherr auf Rang 6, sein Teamkollege klassierte sich zwei Plätze dahinter. Für Regez war es nach seinem Verletzungs-Comeback das beste Ergebnis in diesem Winter, zuvor hatte er die Viertelfinals in drei Anläufen immer verpasst.

Gantenbein stürzt im Final

11 Athletinnen waren bei den Frauen gemeldet gewesen, am Start standen in den Viertelfinals dann tatsächlich nur 10, Hannah Schmidt hatte verzichten müssen. Von den 3 Schweizerinnen erreichten alle den Halbfinal, doch nur Talina Gantenbein kam in den grossen Final. Sixtine Cousin und Saskja Lack verpassten ebendiesen und fuhren im kleinen Final auf die Ränge 5 und 6.

Im Kampf um die Podestplätze wurde Gantenbein früh zurückgeworfen. Auf Rang 4 liegend stürzte die Schweizerin dann auch noch kurz vor dem Ziel. Erste Untersuchungen zeigten, dass sie sich eine Schienbeinprellung zugezogen hat. Ein Start am Sonntag scheint derzeit nicht ausgeschlossen. Der Sieg ging an Marielle Thompson (CAN). Sie gewann vor Britanny Phelan (CAN) und Marielle Berger Sabbatel (FRA).

