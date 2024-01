Jonas Lenherr triumphiert beim Skicross-Weltcup im kanadischen Nakiska und feiert seinen 5. Weltcupsieg.

Fanny Smith kann ihren Podestplatz aus dem Rennen vom Samstag knapp nicht wiederholen und muss sich mit Rang 4 begnügen.

Die Siegerin bei den Frauen heisst wie schon beim 1. Rennen in Nakiska Hannah Schmidt (CAN). Vieles deutete bei Rennhälfte des Finals auf einen 2. Platz von Jonas Lenherr hin, doch der Ostschweizer drehte nochmals auf und fing den Deutschen Florian Wilmsmann kurz vor dem Ziel noch ab. So feierte der 34-Jährige seinen 5. Weltcupsieg. Rang 3 ging an den Franzosen Youri Duplessis Kergomard.

Schliessen 01:08 Video Lenherr: «Die Starts waren nicht so gut, dafür die Finishes umso besser» Aus Sport-Clip vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 01:56 Video Überragender Schlusspurt von Lenherr: Der Finalrun der Männer Aus Sport-Clip vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Alex Fiva, der am Samstag als 3. noch aufs Podest gefahren war, entschied Achtel- und Viertelfinal jeweils souverän für sich. Im Halbfinal bekundete er dann aber Pech, als er in der ersten Kurve mit dem Österreicher Tristan Takats aneinandergeriet und stürzte. Im kleinen Final fuhr er auf den 6. Schlussrang. Bereits im Achtelfinal mussten Gil Martin und Romain Détraz die Segel streichen.

Smith knapp neben dem Podest

Bei den Frauen zog Fanny Smith wie schon bei ihrem 3. Platz vom Samstag in den Final ein. Dort musste sie sich allerdings mit dem 4. Rang zufriedengeben. Zuvorderst konnte die Einheimische Hannah Schmidt ihren Sieg vom Vortag wiederholen. Rang 2 ging an die Französin Marielle Berger Sabbatel vor Schmidts Landsfrau Brittany Phelan.

01:11 Video Smith wird durchgereicht, Schmidt siegt erneut: Der Finalrun der Frauen Aus Sport-Clip vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Sixtine Cousin, die diese Saison in Innichen sensationell ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, blieb im Halbfinal hängen. Im kleinen Final reichte es ihr zu Platz 3 und damit zum 7. Schlussrang. Für Margaux Dumont, Talina Gantenbein und Saskja Lack bedeutete bereits der Viertelfinal Endstation.

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende sind die Skicrosserinnen und Skicrosser zu Gast in der Schweiz. Am Samstag steht in St. Moritz die Qualifikation an, am Sonntag folgt das Rennen.