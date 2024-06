Mit einem Zug in Schweizer Farben werden über 350 Delegationsmitglieder im Sommer in die französische Hauptstadt reisen.

TGV-Taufe in Lausanne

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der TGV, der die Schweizer Delegation zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris bringen wird, ist am Dienstag in Lausanne vorgestellt worden. Die Lokomotive und der erste Waggon des Zuges, der die Athleten befördern wird, werden eine spezielle Grafik mit Bezug zu den Olympischen Spielen tragen.

Der Zug wurde von Timea Bacsinszky, Silbermedaillengewinnerin im Doppel (Tennis) bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, und der Para-Radsportlerin Céline van Till vorgestellt.

Schliessen 01:22 Video Bacsinszky: «Schön, ein TGV in Schweizer Farben zu sehen» Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:26 Video Van Till: «Sehr speziell, mit dem Zug anzureisen» Aus Sport-Clip vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

«Die Fahrt nach Paris ist für unsere Delegation ein emotionaler Moment kurz vor Beginn der Spiele. Entsprechend unserem Mission Statement ‹United4Excellence› können wir bereits auf der Reise die bestmöglichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Athletinnen und Athleten ihre Olympiaträume verwirklichen können», sagte Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic.

Über 350 Schweizer Olympia- und Paralympics-Delegationsmitglieder reisen diesen Sommer mit dem Zug nach Paris.