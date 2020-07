Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig hat sich bei einem Trainingssturz eine Verletzung am Ellbogen zugezogen.

Verletzung am Ellbogen

Athleten aus der Trainingsgruppe rund um Nicola Spirig fuhren am Freitag auf den Engadiner Strassen in der Nähe von Zuoz ein Windschattentraining. Als der vorderste Fahrer auf eine Velofahrerin auffuhr, wurden alle hinteren Athleten unverschuldet in den Sturz verwickelt. Sie wurden zur Untersuchung ins Spital gebracht.

Diese ergab bei Spirig einen Bruch des Radiusköpfchens im linken Ellbogen, wie Spirigs Management mitteilte. Die Verletzung habe eine Umstellung ihres Trainings zur Folge. «Ich muss versuchen, den Arm in den kommenden Wochen ruhig zu halten und so wenig wie möglich zu belasten», so Spirig.

Programm muss angepasst werden

Radfahren auf der Rolle sei von Anfang an erlaubt. Normales Laufen werde nach ca. einer Woche möglich sein. Schwimmen könne sie jedoch mehrere Wochen nicht, lässt die 6-fache Triathlon-Europameisterin verlauten.

Was das für den Saisonverlauf bedeutet, ist noch unklar. Eigentlich wollte Spirig Ende August erste Wettkämpfe bestreiten. Für die 38-Jährige war es der 1. gravierende Trainingssturz seit 20 Jahren.