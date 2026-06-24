Schlechte Neuigkeiten von Curdin Orlik und Sven Schurtenberger: Beide Schwinger haben sich zuletzt eine Verletzung zugezogen, welche gleichbedeutend mit dem Saisonende ist.

Der Bündner Orlik, der für den BKSV schwingt, verletzte sich am Sonntag beim Schwarzsee-Schwinget im 5. Gang gegen Patrick Betschart an der Schulter und musste das Bergkranzfest vorzeitig beenden. Es seien zwar noch Abklärungen am Laufen, aber «eine Operation ist unumgänglich», schrieb der 33-jährige Bruder von Schwingerkönig Armon Orlik auf Instagram.

Schurtenberger mit Nackenverletzung

Der Innerschweizer Schurtenberger prallte am Stoos-Schwinget vor anderthalb Wochen im 4. Gang kopfvoran ins Sägemehl und musste anschliessend den Kampf abbrechen. Er wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht.

Ärztliche Abklärungen ergaben nun, dass Schurtenberger einen Bandscheibenvorfall im Nackenbereich erlitten hat. Diese Verletzung muss umgehend operativ behandelt werden und hat eine lange Ausfalldauer zur Folge.