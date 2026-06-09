Legende: Beachvolleyball und Gstaad, das passt Im Berner Oberland findet jährlich ein Top-Turnier statt. Keystone/Peter Klaunzer

Beachvolleyball: EM im nächsten Jahr in Gstaad

Die Beachvolleyball-Europameisterschaften finden 2027 in der Schweiz statt. Die Medaillen werden vom 30. Juni bis zum 4. Juli in Gstaad vergeben, wie Swiss Volley mitteilt. Es ist nach Basel 2002 und Biel 2016 erst das dritte Mal, dass das Turnier in der Schweiz ausgetragen wird. Die EM ersetzt im kommenden Jahr das Elite-Turnier im Berner Oberland. Ab 2028 kehrt dieses wieder in den Kalender der World Beach Pro Tour zurück.

Handball: Keine Wildcard für Schweizer

Die Schweizer Handballer werden die WM 2027 in Deutschland definitiv nur als Zuschauer verfolgen. Nach der verpassten Qualifikation ging das Team von Nationaltrainer Andy Schmid bei der Vergabe der Wildcards leer aus. Den Zuschlag erhielten die Türkei und Saudi-Arabien, wie der Internationale Handballverband (IHF) am Dienstag mitteilte. Insgesamt hatten 13 Nationen eine Wildcard beantragt. Für die WM 2025 war die Schweiz noch mit einer Wildcard bedacht worden, nachdem sie in den Playoffs an Slowenien gescheitert war. Diesmal bedeutete Italien in den Playoffs Endstation.