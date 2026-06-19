Legende: Unglückliche Schlussphase Lucas Malcotti. key/Peter Schneider/Archiv

Fechten: Keine EM-Medaille für Degen-Team

Die Schweizer Degenfechter haben an der EM in Antony bei Paris eine Teammedaille verpasst. Das Quartett mit Ian Hauri, Lucas Malcotti, Alexis Bayard und Sven Vineis verlor den kleinen Final gegen die Ukraine deutlich mit 31:44. Von den 9 Gefechten konnte nur Bayard eines gewinnen. Im Achtelfinal hatten die Schweizer Finnland mit 45:23 geschlagen, anschliessend Russland mit 41:38, ehe sie den Halbfinal gegen Italien mit 33:45 verloren.

Reiten: Schweiz holt Podestplatz in Rotterdam

Starker Auftritt der Schweizer Springreiter: In Rotterdam sicherte sich das Team mit Martin Fuchs, Gaëtan Joliat, Alain Jufer und Jason Smith in der 1. Runde des Qualifikationsturniers der League of Nations Platz 3. Im Stechen musste sich das Quartett Grossbritannien und den USA beugen. Mit diesem Resultat liegt die Schweiz in der Gesamtwertung auf dem 4. Rang und befindet sich auf Kurs Richtung Final in Barcelona.

Schiessen: Medaille für Jäggi

An den Junioren-Weltmeisterschaften im Schiessen im deutschen Suhl hat Emely Jäggi mit dem Gewehr Bronze gewonnen. Die 17-jährige Solothurnerin gewann im letzten Jahr schon bei der Elite WM-Silber.