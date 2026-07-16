Legende: Spielte die Runde seines Lebens Jackson Suber. Keystone/Peter Morrison

Golf: Überraschender Leader

Der US-Amerikaner Jackson Suber liegt nach dem 1. Tag des British Open überraschend in Führung. Beim letzten Major-Turnier des Jahres im Royal Birkdale Golf Club in Southport bei Liverpool gelang dem 26-Jährigen eine Runde mit fünf Schlägen unter Par. Suber ist erstmals überhaupt beim British Open am Start, zuvor hatte er bloss zweimal beim US Open auf Major-Niveau abgeschlagen. Suber führt einen Schlag vor einem Duo mit Sungjae Im (KOR) und Daniel Brown (ENG). Von den grossen Namen ist Bryson Dechambeau/USA auf dem geteilten 4. Rang mit -3 am besten klassiert. Rory McIlroy spielte eine Runde zum Vergessen. Mit +2 findet sich der Nordire nur auf dem geteilten 85. Platz wieder.

Wasserball: Horgen wieder die Nummer 1

Die Wasserballer des SC Horgen sind Schweizer Meister. Mit einem 17:13-Heimsieg entschieden die Zürcher gegen den SC Kreuzlingen die Best-of-5-Finalserie auf schnellstem Weg für sich. Mit dem 31. Titel zementierte Horgen seinen Status als Rekordmeister und entthronte Kreuzlingen, das zuvor sechs Mal in Folge Meister geworden war und fünf Mal in Serie das Double gewonnen hatte. Für Horgen ist es der erste Titel seit 2015.