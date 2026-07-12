Reiten: Guerdat springt auf Rang 3

Springreiter Steve Guerdat hat beim Fünfsterne-CSIO im schwedischen Falsterbo den GP-Sieg nur knapp verpasst. Der Jurassier blieb auf Iashin Sitte auch im Stechen fehlerlos, musste den Sieg aber dem Iren Shane Sweetnam (auf James Kann Cruz) überlassen, der eine Sekunde schneller war. Auf Rang zwei mit nur 5 Hundertsteln Reserve auf Guerdat ritt der Deutsche Richard Vogel auf Cloudio. Der zweite Schweizer im Stechen, Gaëtan Joliat auf Chelsea Z, belegte nach einem Abwurf den 11. Platz.

Triathlon: Mixed-Staffel verpasst Medaille

Die Schweiz hat eine WM-Medaille im Mixed-Staffel-Wettbewerb in Hamburg klar verpasst. Anouk Danna, Simon Westermann, Nora Gmür und Maxime Fluri klassierten sich über 4-mal 300 m Schwimmen, 7 km Radfahren und 1,75 Kilometer Laufen auf dem 13. Schlussrang. Der Weltmeistertitel ging an Frankreich, das 3 Minuten und 19 Sekunden schneller als die Schweiz war. Ungarn und Grossbritannien holten die weiteren Medaillen.