Legende: Kehrt zu ihrem Stammklub zurück Nina Metzger, hier im Dress des Schweizer Nationalteams. imago images/Xinhua

Unihockey: Metzger zu WASA St. Gallen

Nina Metzger, die mit der Schweiz im letzten Dezember Unihockey-Weltmeisterin geworden ist, wechselt auf die kommende Saison hin in die NLB zu WASA St. Gallen. Metzger war in den letzten Jahren Captain der Kloten-Dietlikon Jets und gewann mit den Zürcherinnen sechsmal die Meisterschaft. In diesem Sommer vollzogen die Jets einen Umbruch, der viele Leistungsträgerinnen zu einem Wechsel bewog, auch die Liga-Topskorerin der Saison 2024/2025. Metzger entschied sich zur Rückkehr zu ihrem Stammklub. Auf einen möglichen Transfer nach Schweden verzichtete die Kindergartenlehrerin aus beruflichen Gründen.