 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Weitere Sport-News Jets-Captain Metzger wechselt in die NLB

29.07.2026, 20:09

Teilen
Zwei Personen in Sportkleidung spielen Floorball auf einem blauen Spielfeld.
Legende: Kehrt zu ihrem Stammklub zurück Nina Metzger, hier im Dress des Schweizer Nationalteams. imago images/Xinhua

Unihockey: Metzger zu WASA St. Gallen

Nina Metzger, die mit der Schweiz im letzten Dezember Unihockey-Weltmeisterin geworden ist, wechselt auf die kommende Saison hin in die NLB zu WASA St. Gallen. Metzger war in den letzten Jahren Captain der Kloten-Dietlikon Jets und gewann mit den Zürcherinnen sechsmal die Meisterschaft. In diesem Sommer vollzogen die Jets einen Umbruch, der viele Leistungsträgerinnen zu einem Wechsel bewog, auch die Liga-Topskorerin der Saison 2024/2025. Metzger entschied sich zur Rückkehr zu ihrem Stammklub. Auf einen möglichen Transfer nach Schweden verzichtete die Kindergartenlehrerin aus beruflichen Gründen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)