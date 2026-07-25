Legende: Scheitert an der gleichen Gegnerin wie bei Olympia Pauline Brunner. Keystone/EPA/Luca Zennaro

Fechten: Brunner als beste Schweizerin im WM-Achtelfinal out

Die Schweizer Fecht-Delegation hat an den Weltmeisterschaften in Hongkong am Samstag eine erste Chance auf eine Medaille verpasst. Pauline Brunner schied im Achtelfinal des Einzelwettbewerbs im Degenfechten aus, Aurore Favre erwischte es bereits eine Runde zuvor. Wie bereits bei den Olympischen Spielen 2024 musste sich Brunner der als Nummer 5 gesetzten Amerikanerin Hadley Husisian geschlagen geben (11:15). Favre unterlag Giulia Rizzi (ITA) mit dem gleichen Resultat. Die Männer bestreiten die Endrunde des Einzelwettbewerbs am Sonntag. Mit Alexis Bayard, Lucas Malcotti und Sven Vineis sind drei Schweizer vertreten.