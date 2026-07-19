Legende: Keine Medaille Für Zoé Claessens. IMAGO / Action Plus

BMX: Claessens auf Rang 4

Zoé Claessens hat sich an der BMX-Racing-WM in Brisbane (AUS) mit dem 4. Rang begnügen müssen. Die Platzierungen wurden anhand der Ergebnisse und Zeiten der am Samstag ausgetragenen Achtelfinals ermittelt, da der Wind die Fortsetzung der Wettkämpfe am Sonntag verhinderte. Claessens fehlten 0,245 Sekunden auf die Bronzemedaille. Die Olympia-Bronzegewinnerin hatte ihren Achtelfinal souverän gewonnen, wusste damals aber natürlich noch nicht, dass diese Zeit am Ende zählen würde. Bei den Männern war Loris Aeberhard als 14. der beste Schweizer.