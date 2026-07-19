Mountainbike: Premieren für Nicole Koller und Lillo

Nicole Koller und Dario Lillo haben bei den Schweizer Meisterschaften in Leysin erstmals die Titel im Cross-Country gewonnen. Koller setzte sich durch eine Attacke in der Schlussrunde gegen die Titelverteidigerin Alessandra Keller durch. Bronze ging wie bereits im Short Track an Rebekka Estermann. Bei den Männern fiel die Entscheidung auf den letzten Metern. Der 24-jährige Lillo siegte drei Sekunden vor Fabio Püntener. Marcel Guerrini gewann Bronze. Der bisherige Meister Filippo Colombo nahm wegen einer Verletzung nicht am Rennen teil.

BMX: Claessens auf Rang 4

Zoé Claessens hat sich an der BMX-Racing-WM in Brisbane (AUS) mit dem 4. Rang begnügen müssen. Die Platzierungen wurden anhand der Ergebnisse und Zeiten der am Samstag ausgetragenen Achtelfinals ermittelt, da der Wind die Fortsetzung der Wettkämpfe am Sonntag verhinderte. Claessens fehlten 0,245 Sekunden auf die Bronzemedaille. Die Olympia-Bronzegewinnerin hatte ihren Achtelfinal souverän gewonnen, wusste damals aber natürlich noch nicht, dass diese Zeit am Ende zählen würde. Bei den Männern war Loris Aeberhard als 14. der beste Schweizer.