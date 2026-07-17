Legende: Schweizer Meisterin im Short Track Alessandra Keller. Keystone/Maxime Schmid

Mountainbike: Keller und Forster sind Short-Track-Meister

Weltmeisterin Alessandra Keller und Lars Forster haben sich in Leysin die Schweizer Meistertitel im Short Track gesichert. Keller setzte sich nach einem engen Duell erst in der letzten Runde gegen Nicole Koller durch, Bronze ging an Rebekka Estermann. Bei den Männern überraschte Forster mit einem knappen Sieg vor Dario Lillo und Vital Albin.

Handball: Kadetten gegen Izvidac, Chambéry und Bukarest

Die Kadetten Schaffhausen treffen in der European League auf Izvidac (BIH), Chambéry (FRA) und CSM Bukarest (ROM). Die 6 Gruppenspiele steigen zwischen September und Dezember. Im drittklassigen European Cup trifft der BSV Bern auf Maccabi Tel Aviv, Pfadi Winterthur ist für die 2. Runde gesetzt. Bei den Frauen bestreiten Meister GC Amicitia und Brühl Anfang Oktober die Qualifikation zur European League. Dabei wurde den Zürcherinnen Oldenburg mit den Schweizerinnen Laurentia Wolff und Emma Bächtiger zugelost. Die St. Gallerinnen treffen auf Rocasa Gran Canaria. In der 1. Runde des European Cups kommt es zu den Duellen Yellow Winterthur – JuRo Unirek 't Veld (NED) und Zug – Odunpazari (TUR).