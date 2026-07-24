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Weitere Sport-News Marx und Dougoud überzeugend – aber ohne WM-Medaille

24.07.2026, 07:26

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Person im Kajak paddelt durch Wildwasser in einem Wettkampf.
Legende: Verpasste eine Medaille knapp Alena Marx (Archivbild). imago images/Zuma Press Wire

Kanu: Marx im Kajak-Einer WM-4., Dougoud 5.

Alena Marx und Martin Dougoud haben an den Kanu-Slalom-Weltmeisterschaften in Oklahoma City starke Leistungen gezeigt. Im olympischen Kajak-Einer klassierte sich Marx auf dem 4. Rang, Dougoud wurde bei den Männern Fünfter. Die Titel holten sich Jessica Fox (AUS) respektive Jakub Krejci (CZE). Der Wettkampf ist der erste Anlass, der für das Qualifikationsranking der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zählt. Die olympischen Slalom-Wettkämpfe werden ebenfalls auf der Anlage in Oklahoma City ausgetragen.

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