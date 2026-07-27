Legende: Hat künftig ein Doppelmandat Thibaut Petit. Keystone/Laurent Gillieron

Basketball: Petit neuer Schweizer Nationaltrainer

Der Belgier Thibaut Petit wird neuer Nationaltrainer der Schweizer Basketball-Nationalmannschaft. Er bleibt parallel dazu Coach von Fribourg Olympic, dem amtierenden Schweizer Meister. Der 46-jährige Petit, der die Nachfolge des Griechen Ilias Papatheodorou antritt, wird sein neues Amt im August antreten. Sein Vorgänger war Anfang des Monats nach der Qualifikationsrunde für die WM 2027 zurückgetreten. Seit 2023 trainiert Petit Fribourg Olympic und hat mit den Freiburgern drei Meistertitel sowie mehrere Schweizer- und Ligacups gewonnen. Seinen Nationalcoach-Einstand steht am 27.8. gegen Grossbritannien im Rahmen der 2. Runde der Vorqualifikation zur EURO 2029 an.

Beachvolleyball: 6 Schweizer Tandems für EM aufgeboten

Die EM im polnischen Stare Jablonki vom 12. bis 16. August beschickt Swiss Volley in beiden Tableaus mit je 3 Teams. Folgende Gespanne konnten sich für die Titelkämpfe qualifizieren: Joana Mäder/Leona Kernen, Nina Brunner/Tanja Hüberli und Anouk & Zoé Vergé-Dépré sowie bei den Männern Julian Friedli/Jonathan Jordan, Adrian Heidrich/Yves Haussener und Leo Dillier/Luc Flückiger.