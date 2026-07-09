Legende: Konnte in der WM-Quali in 6 Spielen keinen Sieg eintüten Trainer Ilias Papatheodorou. Keystone/Valentin Flauraud

Basketball: Papatheodorou tritt zurück

Ilias Papatheodorou ist nicht mehr Trainer der Schweizer Basketball-Nationalmannschaft der Männer. Der griechische Trainer tritt im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verband von seinem Amt zurück, wie dieser auf seiner Facebook-Seite bekanntgab. Papatheodorou, der die Nachfolge von Gianluca Barilari angetreten hatte, bekleidete dieses Amt seit 5 Jahren. Er tritt zurück, nachdem die Schweizer Nationalmannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 klar verpasst hatte.