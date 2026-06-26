Schwimmen: Ponti Zweiter in Rom

Noè Ponti hat beim Trofeo Sette Colli in Rom seine gute Form bestätigt und über 100 m Schmetterling den 2. Platz belegt. Der Tessiner musste sich im Final in 50,89 Sekunden nur Kristof Milak (HUN; 50,47 Sekunden) geschlagen geben. Seinen Vorlauf hatte Ponti zuvor in 50,59 Sekunden souverän gewonnen und dabei seine beste Zeit des Jahres erzielt.

Curling: Team Pätz spielt künftig für Genf

Das neu formierte Team um Alina Pätz spielt ab der kommenden Saison für Trois-Chêne/Genève. Zuvor war die Equipe jahrelang für den CC Aarau im Einsatz gestanden. Nach dem Rücktritt der langjährigen Skip Silvana Tirinzoni übernahm Pätz die Führung der Formation. Zusammen mit Selina Witschonke, Stefanie Berset und Renée Frigo will sie in Genf Synergien nutzen. Im Klub am Lac Léman ist auch das Männer-Team um Yannick Schwaller beheimatet.

LA: Top-Wurf von Hügli

Toller Erfolg für die Speerwerferin Leonie Hügli: Die 21-jährige Bernerin triumphierte beim Meeting in Zagreb mit einem Wurf auf 61,14 m. Das ist die zweitbeste Weite ihrer Karriere, die Mitte Mai mit 61,94 m einen Schweizer Rekord aufgestellt und damit die Limite für die EM in Birmingham erfüllt hatte.