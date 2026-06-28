Schwimmen: Zwei Schweizer Siege in Rom

Nach den Rängen 2 (100 m Schmetterling) und 3 (200 m Schmetterling) reichte es für Noe Ponti beim traditionellen Trofeo Sette Colli in Rom am Sonntag zum Sieg. Über 50 m Schmetterling gewann der Tessiner souverän in 22,73 Sekunden vor Kristof Milak aus Ungarn. Dank Roman Mityukov gab es in der italienischen Hauptstadt einen weiteren Schweizer Sieg zu bejubeln. Der Genfer übernahm bei Rennhälfte die Führung und gewann das Rennen über 200 m Rücken. Seine Siegerzeit betrug 1:57,32 Minuten. Damit distanzierte er den zweitplatzierten John Shortt aus Irland um 41 Hundertstel.

Schwimmen: Walsh mit neuem Weltrekord

Die US-Amerikanerin Gretchen Walsh schwamm ebenfalls in Rom über 50 m Freistil zu einem neuen Weltrekord. In 23,55 Sekunden unterbot sie die erst vor neun Tagen aufgestellte Bestmarke ihrer Landsfrau Kate Douglass um 4 Hundertstel. Die 23-jährige Walsh hält auch den Weltrekord über 100 m Schmetterling.

Moderner Fünfkampf: Jurt gewinnt Weltcupfinal

Historischer Erfolg für Pentathlon Suisse: Die Obwaldnerin Anna Jurt hat den Weltcupfinal in Budapest gewonnen. Für die 24-Jährige ist es der erste Weltcupsieg und der bislang grösste Erfolg ihrer Karriere. Die EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 bewies im Final der besten 36 Athletinnen der Saison eindrücklich ihr Können. Mit einer Gesamtpunktzahl von 1493 Punkten setzte sie sich beim prestigeträchtigen Event vor der Belarussin Wijaleta Hurejewa und der Spanierin Laura Heredia durch.