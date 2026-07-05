Legende: Glückliche Siegerin Isa Pulver. SRF/Archiv

Rad: Pulver pulverisiert den Streckrekord beim «Race Across Germany»

Ultra-Radfahrerin Isa Pulver hat auch ihr 2. Rennen der Saison 2026 gewonnen. Nach ihrem EM-Titel Ende Mai entschied die mehrfache Welt- und Europameisterin das «Race Across Germany» souverän für sich. Die Strecke führte über 1100 Kilometer und 7500 Höhenmeter von Flensburg an der Ostsee nach Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Pulver erreichte das Ziel nach 44 Stunden und 14 Minuten, in der Kategorie «Solo, supported» war nur ein Mann schneller als die 55-Jährige. Gleichzeitig pulverisierte Pulver den alten Frauen-Streckenrekord um fast 3 (!) Stunden.

Siffert mit Prestige-Sieg

Die Schweizer Triathletin Alanis Siffert hat die prestigeträchtige Challenge Roth gewonnen. Die 24-jährige Freiburgerin siegte beim Ironman in Mittelfranken in einer Zeit von 08:09:09 Stunden und distanzierte die zweitplatzierte Lucy Charles-Barclay um sieben Minuten. Die Schweizer Bestzeit über die Langdistanz von Daniela Ryf verpasste sie um weniger als eine Minute.