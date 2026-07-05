 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Weitere Sport-News Pulver gewinnt «Race Across Germany» – Siffert mit Sieg in Roth

05.07.2026, 12:24

Teilen
Lächelnde Person in grüner Polo-Shirt und weisser Mütze im Freien sitzend.
Legende: Glückliche Siegerin Isa Pulver. SRF/Archiv

Rad: Pulver pulverisiert den Streckrekord beim «Race Across Germany»

Ultra-Radfahrerin Isa Pulver hat auch ihr 2. Rennen der Saison 2026 gewonnen. Nach ihrem EM-Titel Ende Mai entschied die mehrfache Welt- und Europameisterin das «Race Across Germany» souverän für sich. Die Strecke führte über 1100 Kilometer und 7500 Höhenmeter von Flensburg an der Ostsee nach Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Pulver erreichte das Ziel nach 44 Stunden und 14 Minuten, in der Kategorie «Solo, supported» war nur ein Mann schneller als die 55-Jährige. Gleichzeitig pulverisierte Pulver den alten Frauen-Streckenrekord um fast 3 (!) Stunden.

Siffert mit Prestige-Sieg

Die Schweizer Triathletin Alanis Siffert hat die prestigeträchtige Challenge Roth gewonnen. Die 24-jährige Freiburgerin siegte beim Ironman in Mittelfranken in einer Zeit von 08:09:09 Stunden und distanzierte die zweitplatzierte Lucy Charles-Barclay um sieben Minuten. Die Schweizer Bestzeit über die Langdistanz von Daniela Ryf verpasste sie um weniger als eine Minute.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)