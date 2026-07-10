Legende: Im Stechen siegreich Martin Fuchs auf Lorde. IMAGO / Bildbyran

Reiten: Schweizer siegen in Falsterbo

Die Schweizer Springreiter haben den Nationenpreis beim Fünfsterne-CSIO im schwedischen Falsterbo gewonnen. Im Stechen gegen Belgien setzte sich Martin Fuchs im Sattel von Lorde gegen Pieter Devos mit Primo durch. Dem Schweizer Quartett mit Fuchs, Steve Guerdat auf dem Rücken von seinem Olympiapferd Dynamix, Gaëtan Joliat mit Just Special und Jason Smith auf Picobello zeigte im Südwesten Schwedens eine starke Vorstellung. Sowohl im ersten als auch im zweiten Umgang blieb das Team ohne Abwurf. Guerdat und Smith absolvierten den Parcours gleich zweimal fehlerfrei. Erst im Stechen kassierte Fuchs wegen einer Zeitüberschreitung drei Strafpunkte. Da der Belgier Devos jedoch gleich zwei Abwürfe verzeichnete, ging der Sieg an die Schweiz.