Legende: Bester Schweizer Alex Schumacher (1) hält sich hier einen Gegenspieler vom Leib. SRF

Basketball: Nati taucht in der Türkei

Das Schweizer Basketball-Nationalteam hat auch das 6. und letzte Spiel der Qualifikation für die WM 2027 verloren. Gegen die Türkei setzte es in Istanbul eine 72:95-Niederlage ab. Bis zur Pause (41:47) hielt das Team von Coach Ilias Papatheodorou den Schaden in Grenzen, ehe sich mit fortschreitender Spieldauer die grössere Klasse der Türken durchsetzte. Wenigstens gewannen die Gäste das letzte Viertel (20:19). Bester Werfer auf Seiten der Nati war Alexander Schumacher, der für die Long Island Nets in der NBA G League spielt, mit 23 Punkten. Die Schweiz belegt den letzten Platz der 4 Mannschaften in der Gruppe C. Der makellose Gruppensieger Türkei ist ebenfalls eine Runde weiter wie Serbien und Bosnien-Herzegowina. Nächstes Ziel für die Schweiz ist die Teilnahme an der EM 2029.