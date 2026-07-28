Legende: Konnte eines von 3 Duellen für sich entscheiden Degenfechterin Pauline Brunner. Keystone/EPA/LUCA ZENNARO

Fechten: Schweiz unterliegt Italien

Die Schweizer Degenfechterinnen haben sich bei der Weltmeisterschaft in Hongkong im Teamwettkampf den Italienerinnen mit 27:29 geschlagen geben müssen. Nur 3 der insgesamt 9 Duelle konnten die Schweizerinnen um Pauline Brunner, Fiona Hatz, Aurore Favre und Angela Krieger für sich entscheiden. Im 1/16-Final hatte die Schweiz Singapur mit 45:41 besiegt. Am Ende resultierte Rang 13.

Schach: WM findet in Genf statt

Der Schach-Weltmeister wird 2026 in der Schweiz gekürt. Wie der Weltverband mitteilte, treffen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und der Usbeke Jawokhir Sindarow ab dem 25. November in Genf aufeinander. Gukesh gegen Sindarow, die erst 20-jährig sind, wird das jüngste WM-Duell der Geschichte. Spätestens am 15. Dezember fällt eine Entscheidung – nach maximal 14 klassischen Partien und einem allfälligen Stichkampf.

Kunstturnen: Eisenegger ersetzt Raffin

Das Schweizer Frauen-Team für die Kunstturn-EM vom 13. bis 16. August in Zagreb erfährt eine Änderung. Martina Eisenegger rückt für die verletzte Samira Raffin nach. Die 21-jährige Zürcher Oberländerin bestreitet damit ihre 3. EM bei der Elite.