Legende: Erfreuliche Meldung aus Schweizer Sicht Die Ski-Mountaineering-Cracks (im Bild Marianne Fatton und Jon Kistler) werden auch 2030 um olympische Medaillen kämpfen. Keystone/Michael Buholzer

Olympia: «Skimo» auch 2030 in Frankreich

Ski Mountaineering bleibt zumindest für eine weitere Auflage der Winterspiele im olympischen Programm. Die Sportart, die im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo debütiert hatte, wurde durch die 146. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für die Spiele 2030 in den französischen Alpen bestätigt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hatte mit ihrer Exekutive «Skimo» den Weg bereitet, die Anerkennung durch die Vollversammlung galt als Formsache. Eine Entscheidung über die Zukunft der Nordischen Kombination steht dagegen weiterhin aus. Ebenso auf der Kippe steht die Snowboard-Disziplin Parallelslalom.