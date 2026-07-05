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Weitere Sport-News Streckenrekord inklusive: Pulver gewinnt «Race Across Germany»

05.07.2026, 12:24

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Lächelnde Person in grüner Polo-Shirt und weisser Mütze im Freien sitzend.
Legende: Glückliche Siegerin Isa Pulver SRF/Archiv

Rad: Pulver in Deutschland eine Klasse für sich

Die Berner Ultra-Radfahrerin Isa Pulver hat auch ihr 2. Rennen der Saison 2026 gewonnen. Nach ihrem EM-Titel Ende Mai entschied die mehrfache Welt- und Europameisterin das «Race Across Germany» souverän für sich. Die Strecke führte über 1100 Kilometer und 7500 Höhenmeter von Flensburg an der Ostsee nach Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Pulver erreichte das Ziel nach 44 Stunden und 14 Minuten, in der Kategorie «Solo, supported» war nur ein Mann schneller als die 55-Jährige. «Nur 6 Wochen nach der EM eine solche Leistung abrufen zu können, macht mich unendlich stolz», meinte die müde, jedoch strahlende Gewinnerin im Ziel.

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