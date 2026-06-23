Legende: Durften in Freiburg den Titel feiern Die Bern Burgdorf Wizards. Keystone/TIL BUERGY

Unihockey: Superfinals bis mindestens 2031/2032

2023 hatten die Nationalliga-Vereine an ihrer Versammlung dem Superfinal für vier weitere Jahre bis 2027 zugestimmt. Nun stand erneut eine Abstimmung an. Das Votum an der Nationalligaversammlung in Magglingen vom letzten Samstag fiel deutlich aus. Damit bleibt der Superfinal bis mindestens 2032 ein fester Bestandteil des Schweizer Unihockeykalenders. Zuletzt fand der Superfinal, bei dem die Meisterschaft sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern in einem Finalspiel entschieden wird, dreimal in Folge in der BCF Arena in Freiburg statt, wo mit über 9'000 Zuschauenden ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt wurde.