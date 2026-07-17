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Weitere Sport-News Walther verzichtet auf Rigi-Schwinget

17.07.2026, 08:59

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Mann in hellblauem Hemd bei Veranstaltung im Freien mit vielen Zuschauern und grünen Bäumen im Hintergrund.
Legende: Muss am Sonntag zusehen Adrian Walther. KEYSTONE/Peter Schneider

Schwingen: Rigi ohne Walther

Adrian Walther muss auf den Rigi-Schwinget vom Sonntag (ab 07:30 Uhr live auf SRF 1) verzichten. Dies gab der Berner ohne genaue Angabe von Gründen auf Instagram bekannt. Mitte Juni musste der 25-Jährige das Oberländische in Gstaad wegen Rückenschmerzen vorzeitig aufgeben. Walther gewann in dieser Saison bereits das Emmentalische Schwingfest und den Schwarzsee-Schwinget. 2024 hatte er beim Rigi-Schwinget den Schlussgang erreicht, sich dort aber Fabian Staudenmann beugen müssen. Walther hätte auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten gehört.

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