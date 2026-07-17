Legende: Muss am Sonntag zusehen Adrian Walther. KEYSTONE/Peter Schneider

Schwingen: Rigi ohne Walther

Adrian Walther muss auf den Rigi-Schwinget vom Sonntag (ab 07:30 Uhr live auf SRF 1) verzichten. Dies gab der Berner ohne genaue Angabe von Gründen auf Instagram bekannt. Mitte Juni musste der 25-Jährige das Oberländische in Gstaad wegen Rückenschmerzen vorzeitig aufgeben. Walther gewann in dieser Saison bereits das Emmentalische Schwingfest und den Schwarzsee-Schwinget. 2024 hatte er beim Rigi-Schwinget den Schlussgang erreicht, sich dort aber Fabian Staudenmann beugen müssen. Walther hätte auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten gehört.