Schwingen: Die Saison ist für Curdin Orlik gelaufen

Schlechte Neuigkeiten von Curdin Orlik: Wie der Bündner, der für den BKSV schwingt, am Mittwoch auf Instagram mitteilte, ist die Saison 2026 für ihn bereits gelaufen. Orlik verletzte sich am Sonntag beim Schwarzsee-Schwinget im 5. Gang gegen Patrick Betschart an der Schulter und musste das Bergkranzfest vorzeitig beenden. Es seien zwar noch Abklärungen am Laufen, aber «eine Operation ist unumgänglich», schreibt der 33-jährige Bruder von Schwingerkönig Armon Orlik drei Tage später.